Самая красивая боксерша Казахстана узнала хорошие новости по отмененному бою

Казахстанка Балауса Муздиман (7-0, 5 КО), которую называют самой красивой боксершей страны, рассказала, что ее отмененный бой все-таки состоится, передают Vesti.kz.

6 июня текущего года должен был состояться вечер бокса от All Stars Boxing в Алматы с участием Муздиман. Однако организаторы турнира заявили о переносе турнира на сентябрь. Однако, как сообщает сама Балауса, ее поединок все-таки состоится благодаря усилиям местных промоутеров.

"Как вы знаете, 6 июня я должна была провести бой. Как и другие спортсмены, я прошла большой лагерь, гоняли вес, тренировались, очень хорошо подготовились в моральном и психологическом плане. Но, к сожалению, за три дня до боя организаторы сообщили, что бой не состоится. Есть хорошая новость. Казахстанские промоушны объединились и решили нам помочь, поэтому 6 июня состоятся наши поединки. Завтра (5 июня) в девять утра я прохожу взвешивание и проведу бой", - заявила Муздиман в соцсетях.

Напомним, что соперницей казахстанки будет непобежденная представительница Египта Айя Рамадан, имеющая четыре победы в четырех поединках.

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