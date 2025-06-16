Сакен Бибосынов ушел в профи-бокс: есть дата боя и соперник

Лидер сборной Казахстана по боксу Сакен Бибосынов получил дебютный бой на профи-ринге, сообщают Vesti.kz.

По данным авторитетного портала BoxRec Бибосынов выступит 20 июля на вечере бокса в Бишкеке (Кыргызстан).

Его соперником будет филиппинец Кристиан Легане (6-1-3, 4 KO).

Отметим, что в последнем поединке Легане нанес поражение своему соотечественнику Джесси Беллу Голтиану. Бой прошел 17 мая.

Добавим, что на этом турнире выступит принципиальный соперник Бибосынова Хасанбой Дусматов (6-0, 5 KO) из Узбекистана. Его соперником будет непобежденный филиппинец Ричард Ласпона (8-0, 5 KO).

Кроме того, на турнире в Бишкеке ожидается дебют боксера из Кыргызстана Мунарбека Сейтбека Уулу, который в 2024 году сенсационно дошел до финала Олимпиады в Париже и завоевал серебро. Его соперник пока неизвестен.

Бибосынов является чемпионом мира (2021 года) и бронзовым призером Олимпиады-2020. Также в его коллекции есть бронза и серебро чемпионата Азии (2021, 2022).



