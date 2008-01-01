"С рогаткой против танка". Беленький разобрал по раундам бой Головкин - Шеремета и вынес вердикт

Известный российский комментатор, один из самых авторитетных специалистов в мире бокса Александр Беленький поделился мнением о поединке между казахстанцем Геннадием Головкиным (41-1-1, 36 КО) и поляком Камилом Шереметой (21-1, 5 КО), сообщает корреспондент Vesti.kz.

Их поединок за титулы чемпиона мира по версиям IBF и IBO в среднем весе состоялся утром 19 декабря и завершился досрочной победой Головкина. Таким образом, GGG в 21-й раз успешно защитил титул, побив рекорд легендарного Бернарда Хопкинса. Для Шереметы это поражение стало первым в карьере.

Обнародованы имя следующего соперника Головкина и дата боя

"На ринг вышли Головкин и Шеремета, и все стало ясно. Нет, здесь не будет никакого выяснения отношений. Здесь будут бить. И бить будет Головкин. Бить будет сильно, но не злобно. А Шеремета будет получать. Не потому, что больше ничего не умеет. Просто потому, что так положено.

Так и вышло. Шеремета честно пытался что-то сделать, но пытался как-то обреченно, как будто знал, что все равно ничего не получится. Просто стремился пробыть на ринге какое-то время, потому что нокаут в пятом или седьмом раунде звучит лучше, чем нокаут в первом.

Шеремета честно пытался что-то сделать, но он как будто заранее знал, что ничего у него не выйдет. Он шел вперед не с винтовкой против танка. Из винтовки можно хоть в смотровую щель попасть. Он шел против танка, но с рогаткой, с которой вообще ничего добиться невозможно.

Не то чтобы у него ничего не получалось. Нет, случалось, он даже попадал, но, когда попадаешь ударом, в который не веришь сам, как правило, так и получается.

А Головкин работал не спеша. Причем именно работал. Не знаю, возможно, это обман зрения, но у меня создалось впечатление, что он мог закончить бой раньше. Гораздо раньше, просто задачи такой сегодня не стояло.

От каждого попадания Головкина голова Шереметы как будто дергалась. Он терпел, но, опять повторюсь, было с самого начала видно, что на всю дорогу этого терпения не хватит.

И его, конечно, не хватило. На последних секундах первого раунда Головкин что-то не рассчитал, и его левый боковой отправил Шеремету на пол. Ему еще повезло, что, когда он встал, ему осталось только пройти в угол. Вполне посильная задача. Шеремета с ней и справился. Печально встал и печально пошел. Вот и все.

Между прочим, Головкин, в отличие от Шереметы, что-то доказал. Давно я не видел такой его уверенной работы слева, и это касается всего боя.

Прозвучал гонг, и обреченной (это слово будет часто сегодня звучать) походкой Шеремета отправился получать то, что еще не получил. Голова дергалась, и корпус подламывался, когда Головкин, работавший, как в спортзале, вспоминал, что у противника есть еще и печень.

Ближе к концу Головкин как-то ударил справа, и Шеремета с отставленным эффектом отправился на пол. Это, между прочим, был единственный раз, когда он отправил соперника в нокдаун правой рукой. Он как будто хотел показать, что она ему сегодня не нужна. И действительно, была не нужна. Просто на этот раз Головкин решил продемонстрировать, что она у него есть, и он продемонстрировал.

Третий раунд я, честно сказать, не помню. Может быть, дело в том, что не было нокдауна, или в чем-то еще. Помню только, что он был похож на предыдущий и на последующий. Между прочим, я бы хотел знать, кто снимал этот бой. Такое впечатление, что он делал это в первый раз. И, надо думать, в последний. Может, я видел какую-то не ту запись, но такое впечатление у меня сложилось.

От четвертого раунда я помню только нокдаун. Нет, Шеремета что-то делал, отработал честно, но от любого касания Головкина рассыпался. И я полагал, что он что-то сможет в этом бою? Ну, то, что он достоял до четвертого раунда, в определенном смысле и было тем, что он смог, но повторюсь, этим он был обязан Головкину. Временами было ощущение, что его проинструктировали перед боем, "что надо делать, чтобы казалось, что противник что-то может".

Ах, да… Нокдаун… В какой-то момент Головкин с ленцой разрядил левый боковой в голову, и Шеремета опять упал и опять встал. На это становилось больно смотреть.

Пятый раунд прошел без приключений, только Шеремета все время дергался. Я не хочу сказать, что он в этом виноват. Дергался от ударов, вот и все. В шестом раунде комментаторы сказали, что это лучший раунд Шереметы. Бедный он, бедный, ему просто удавалось не падать, и этого оказалось достаточно для такой похвалы.

Седьмой раунд пришел вместе с гонгом с неизбежностью судьбы. Все-таки пора было кончать этот "марлезонский балет". На этот раз Шеремета свалился от джеба!

Он опять встал и продолжил свое безнадежное дело, но уже было ясно, что это ненадолго. Совсем ненадолго.

В перерыве то ли сам Шеремета, то ли кто-то из его угла решил, что с него хватит, и объявил рефери об этом. Слава Богу! Возле ринга есть еще благородные люди, а то временами казалось, что они совсем перевелись! Есть кому остановить бой, который не надо было и начинать", - написал Беленький в статье на сайте Федерации бокса России.