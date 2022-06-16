Заслуженный тренер России Марк Мельцер в интервью MMA.Metaratings.ru прокомментировал грядущую трилогию между мексиканцем Саулем "Канело" Альваресом (57-2-2, 39 КО) и казахстанцем Геннадием Головкиным (42-1-1, 37 КО), сообщает корреспондент Vesti.kz.

Их третий бой состоится 17 сентября. Первый прошел в 2017-м и не выявил сильнейшего, а спустя год победу решением праздновал Альварес.

"Головкин - замечательный боец и очень характерный человек. Все будет зависеть от уровня его подготовки к этому бою. По классу он способен выиграть у Альвареса. А насколько он готов сейчас - я просто не знаю", - заявил Мельцер.

Напомним, Альварес в начале мая потерпел сенсационное поражение от чемпиона WBA в полутяжелом весе россиянина Дмитрия Бивола (20-0, 11 КО).

Головкин же в апреле нокаутировал японца Риоту Мурату (16-3, 13 КО) в объединительном бою за титулы IBF, IBO и WBA Super в среднем весе.

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