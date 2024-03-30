Как Рокки. Боксер выдержал чудовищный нокдаун и забил соперника

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Сегодня 10:56
©tapology.com

В американской Аталанте состоялся невероятный поединок в лимите второго легчайшего веса. По его итогам американец Элайджа Пирс (19-2, 16 КО) в тяжелейшем бою нокаутировал филиппинца Артура Вийянуэву (35-5-1, 20 КО), передает Vesti.kz.

Противостояние прошло на арене Overtime Elite Arena. При этом в втором раунде Пирс побывал в тяжелейшем нокдауне, но сумел перехватить инициативу и добился победы нокаутом в четвертом раунде.

Благодаря победе Пирс поднялся на 13 место в рейтинге второго легчайшего веса по версии Box Rec.

Метки:
Профессиональный бокс США
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