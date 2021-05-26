Ринг будет разорван на мелкие кусочки. Превью к супербою Джукембаева против беспощадного панчера

Осталось совсем немного до тяжелейшего поединка казахстанца Батыра Джукембаева (18-0, 14 КО) с пуэрториканцем Сабриэлем Матиасом (16-1, 16 КО). Позади насыщенный тренировочный лагерь, работа над выстраиванием нужной тактики, способной помочь решить важнейшие задачи. Осталось самое сложное - сломить сопротивление беспощадного оппонента.

Подробнее о событии - в превью Vesti.kz.

IBF превращаются в одну из самых принципиальных организаций в мировом профессиональном боксе. Причем чемпионы особых льгот не имеют: не хочешь биться - отдавай пояс. Это же касается и претендентов. Боссы структуры придумывают различные варианты, чтобы был постоянный поток обязательных претендентов.

Это позволяет предоставлять шансы молодым боксерам, проспектам, ожидающим тот самый важный день. Причем схема работает во многих весовых категориях. И Джукембаев как раз стал участником одного из специальных турниров, организованных IBF.

Среди четырех выбранных по рейтингу боксеров первого полусреднего веса будет выявлен единственный лучший. Ему присвоят статус обязательного претендента. А это уже большое достижение. Только вот есть проблемы с реализацией этого волшебного плана.

И для Джукембаева первая из них - это Матиас.

Бой пройдет без явного фаворита. Недостатки боксеров компенсируются их более сильными качествами. У Батыра к таким можно отнести технику, работоспособность. Сабриэль же богат на мощь и навыки ведения ближнего боя.

Он не раз показывал, как именно может решить исход любой встречи. И даже его единственное поражение от россиянина Петроса Ананяна было сомнительным: близкий бой, оба смогли потрясти друг друга, устроили зрелищное противостояние. Судьи минимально отдали предпочтение Петросу.

Этот поединок показал, что против разрушителя Матиаса можно драться. Если есть "держалка" и техника, то и вовсе можно владеть преимуществом. Главное - эффективно защищаться, иначе тяжелые удары Сабриэля быстро перевернут ситуацию на ринге.

Нейтрализация Сабриэля - миссия для нового тренера Батыра Мэнни Роблеса. Джукембаев начал с ним работу после переезда в США. И многое зависит от того, что именно он привнес в стиль казахстанского боксера.

Мало одной техники. При нескольких тяжелых ударах вся красочная картина просто распадется. Поэтому важно удивить. Вариативность, дистанция, скорость - вот, что нужно Джукембаеву. При этом важен откалиброванный функционал, чтобы не повторить судьбу Али Ахмедова.

И в любом случае на ринге будет война. Боксеры просто разрушат его на пути к своим самым главным мечтам и целям. Вряд ли кто-то будет отсиживаться, бегать и надеяться на благосклонность судей. Все будет решаться здесь и сейчас.

Недооценивать слабую технику Сабриэля нельзя. Как мы говорили, у него совсем другие козыри, которых довольно много. Так что партию надо вести крайне аккуратно: с блефом, сливая крупные карты, скрывая масти.

Никаких игр. Только хладнокровие, бдительность. При грамотном подходе Батыр не только сможет выстоять, пережить ожидающий его натиск, но и завершить поединок своей победой. Самой важной в карьере, самой ценной, открывающей большие перспективы.

Напомним, их поединок пройдет 29 мая в рамках вечера бокса в Лос-Анджелесе (штат Калифорния, США)

Все самое актуальное о спорте в вашем телефоне - подписывайтесь на наш Instagram!