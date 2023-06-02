Реванш с Канело? Промоутер сделал заявление о возвращении Дмитрия Бивола

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Сегодня 15:15
©instagram.com/bivol_d

Обладатель пояса WBA Super в полутяжелом весе россиянин Дмитрий Бивол (21-0, 11 КО) вернется на ринг осенью. Об этом заявил промоутер Эдди Хирн. По его словам, это может быть реванш с абсолютным чемпионом мира во втором среднем весе мексиканцем Саулем Канело Альваресом (58-2-2, 39 КО).

"Мы хотим устроить реванш Бивола против Канело. Я в курсе все этих слухов, будто мы не делали предложение Альваресу и все такое. Мы все еще ведем переговоры с Биволом и DAZN, а скоро свяжемся с командой Сауля. Этот поединок должен состояться в сентябре. Это по-прежнему бой, который мы хотим провести, и который мне поручено организовать. Это может быть следующий бой Дмитрия, а если мы не достигнем соглашения, то он подерется в августе", - цитирует Хирна tofight.ru.

Напомним, Бивол не дрался с ноября прошлого года, когда победил другого мексиканца Хильберто Рамиреса. В мае прошлого года россиянин сенсационно победил Альвареса единогласным решением судей и сохранил свой титул.

Ранее Бивол отметил, что готов провести реванш в весе Альвареса, чтобы у того не было оправданий поражению.

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Метки:
Бивол Дмитрий Альварес Сауль Профессиональный бокс

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