Реванш с Канело или бой с Алимханулы? Стало известно о будущем Кроуфорда

Абсолютный чемпион мира во втором среднем весе американец Теренс Кроуфорд (42-0, 31 КО) оказался перед главным выбором своей карьеры, передают Vesti.kz.

После исторической победы над мексиканцем Саулем Канело Альваресом (63–3–2, 39 КО), которая принесла ему пояса WBC, WBA, WBO и IBF, американцу предстоит определить свой следующий шаг — сосредоточиться на наследии или выбрать путь больших денег.

Будет ли реванш Канело - Кроуфорд?

Одним из вариантов, как сообщает Marca, является повторный поединок с Альваресом. Несмотря на скепсис по поводу интереса к немедленному реваншу, гонорар за такой бой может оказаться рекордным. Тренер Кроуфорда Роберт Гарсия отметил:

"Он (Кроуфорд) знает, что снова победит, а это очень большие деньги".

Вызов от Алимханулы и другие кандидаты

Не менее громким вариантом может стать бой с казахстанцем Жанибеком Алимханулы, действующим чемпионом IBF и WBO в среднем весе. Этот поединок открыл бы Кроуфорду путь к завоеванию титула в шестой весовой категории. Среди прочих потенциальных соперников называют Кристиана Мбилли, Себастьяна Фундору, Кита Турмана, Джермалла Чарло, Бахрама Муртазалиева, Ксандера Саяса, Эрисланди Лару и Верджила Ортиса-младшего.

Что выберет абсолютный чемпиона мира после победы над Канело?

Стабильная жизнь вне ринга, как пишет источник, и отсутствие чрезмерных финансовых амбиций дают Кроуфорду свободу выбора. Реванш с Канело, новый вызов в лице Алимханулы или же уход непобежденным — любое из этих решений станет ключевым для того, чтобы окончательно определить его место в истории мирового бокса.

Интересно, что имя казахстанца всё чаще фигурирует среди вероятных оппонентов Кроуфорда. Совсем недавно Жанибек Алимханулы публично вызвал американца на бой — подробности по ссылке.

