Реванш года? Промоутер Бивола раскрыл возможную дату боя с Канело

Промоутер Дмитрия Бивола (24-1, 12 КО) Фрэнк Смит прокомментировал возможность второго боя с Саулем Канело Альваресом (63-2-2, 39 КО), сообщают Vesti.kz со ссылкой на Sport24.

Напомним, в их первом поединке в мае 2022 года Бивол уверенно победил мексиканца по очкам, заставив судей единогласно отдать ему победу.

- Мы приглядываем за поединком Канело и Кроуфорда - реванш с Альваресом тоже является логичным продолжением для Бивола.

- Пока нет, мы занимаемся третьим боем с Бетербиевым. Но Канело никуда не денется. По времени мы с ним действительно стыкуемся. Сентябрь не так уж далек, но пока я не могу сказать точно, захочет ли Бивол ждать до мая. Мы еще не обсуждали этот вариант.

- Скорее всего, Канело после Кроуфорда вернется на ринг примерно в мае. Похоже, что Биволу это подходит. Вы рассматриваете такой вариант?

Напомним, Бивол в последнем поединке, который прошел в феврале 2025 года взял реванш у Артура Бетербиева (21-1, 20 КО).

Канело 13 сентября сойдется с Теренсом Кроуфордом (41-0, 31 КО).