Реванш Бивол - Бетербиев откладывается. Известна причина

Реванш супербоя между россиянином Дмитрием Биволом (23-1, 12 КО) и его соотечественником Артуром Бетербиевым (21-0, 20 КО) будет перенесен, передает Vesti.kz.

Первый бой состоялся 12 октября в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) и завершился победой Бетербиева по очкам большинством голосов судей. Судейский вердикт вызывал много споров, а главный организатор ивента Турки Аль аш-Шейх заявил о желании провести скорейший реванш.

Однако, промоутер Бетербиева Боб Арум допускает, что перед повторной встречей соперникам придется провести по одному промежуточному бою.

"Турки (Аль аш-Шейх), который любит бокс, хочет увидеть реванш, и я думаю, что публика тоже этого хочет. Но в связи с тем, что Riyadh Season заканчивается в феврале, самая ранняя дата для реванша - октябрь следующего года. Так что это может означать, что каждый из этих парней сначала подерется с другим противником, а затем в октябре следующего года они проведут реванш. Я думаю, что с точки зрения бизнеса это наиболее вероятное развитие событий", - заявил Арум.

Напомним, что на днях IBF обязала Бетербиева драться с обязательным претендентом Михаэлем Айфертом.