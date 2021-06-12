Рефери устроил клоунаду в ринге и испортил бой отказавшемуся драться с Джукембаевым узбекскому нокаутеру

Рефери испортил в Ташкенте (Узбекистан) поединок местного проспекта первого полусреднего веса (до 63,5 килограмма) Шохжахона Эргашева (20-0, 18 КО) с малоизвестным африканцем Салиму Дженго (16-4, 10 КО), сообщает vRINGe.com.

Эргашев потряс оппонента в стартовом раунде. Рефери сразу же остановил бой, зафиксировал победу фаворита. Недовольными оказались все: победитель, проигравший, болельщики. Рефери понял, что сглупил, и захотел продолжить схватку после такой вот остановки...

Совещание с Атлетической комиссией продолжалось почти десять минут, болельщики от скуки принялись бросаться хламом на ринг, после чего ринг-аннонсеру пришлось отдуваться за всех: результат боя остался без изменений.

Напомним, что Эргашев в свое время отказался от боя с казахстанцем Батыром Джукембаевым (18-1, 14 КО). Более подробно об этом можно прочитать здесь.

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