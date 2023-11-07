Разоблачение Канело: Альвареса уличили в страхе перед Головкиным

Новости спорта Бокс Профи-бокс
Сегодня 13:02
©HBO Boxing

Известный промоутер Том Леффлер поделился мнением по поводу противостояние между его бывшим подопечным - казахстанцем Геннадием Головкиным (42-2-1, 37 КО) и мексиканцем Саулем Канело Альваресом (60-2-2, 39 КО), сообщают Vesti.kz.

Леффлер высказал версию, что спарринг между Головкиным и Альваресом, который они провели в 2011 году, мог повлиять на решение мексиканца не спешить с поединком против казахстанца.

Один из подписчиков в твиттере спросил промоутера рассказать, как Головкин "размазал" Канело в спарринге, на что тот ответил:

"Это вопрос к Дугласу Фишеру или Абелю Санчесу (экс-тренер GGG), они оба были в Big Bear во время спарринга Головкина с Канело за много лет до того, как они подрались. Возможно, это причина, по которой Канело не стал драться с GGG в 2016 году, когда WBC назначил этот бой, и после того, как все стороны согласились дать Канело возможность провести одну защиту титула, прежде чем ему пришлось сразиться с GGG в качестве давнего обязательного претендента".

Канело сделал неожиданное признание о бое с Головкиным

Напомним, первый бой между Головкиным и Канело состоялся в Лас-Вегасе в 2017 году и закончился спорной ничьей. Ровно через год там же мексиканец одержал победу решением судей.

В сентябре 2022-го соперники закрыли трилогию на "старом месте", где победителем вновь вышел Альварес.

Головкину "засчитали" две победы над Канело Альваресом

Метки:
Головкин-Альварес Геннадий GGG Головкин Головкин Геннадий Альварес Сауль

Ссылки по теме:

Новости
Сегодня , 13:52
Профи-бокс
"Наследник Головкина" получил хорошие новости после смены соперника
Сегодня , 13:02
Профи-бокс
Разоблачение Канело: Альвареса уличили в страхе перед Головкиным
Сегодня , 10:50
Профи-бокс
Алимханулы нашли соперника с рекордом 18-0
Сегодня , 09:40
Профи-бокс
Казахстанский боксер побил россиянина и одержал первую победу в профи
Сегодня , 09:09
Профи-бокс
Нокаутом завершился бой олимпийского чемпиона из Узбекистана
Вчера , 17:57
Профи-бокс
"Наследника Головкина" пообещали оставить без чемпионского боя
Вчера , 17:16
Профи-бокс
Названа главная сложность в карьере казахстанского спарринг-партнера Фьюри
Вчера , 14:06
Профи-бокс
Алимханулы назвали фаворитом в битве за "абсолюта"
Вчера , 12:03
Профи-бокс
Названы два "самых устрашающих" боксера в истории
5 ноября, 15:30
Профи-бокс
Апсет года? Чемпион мира был нокаутирован андердогом
© 2008 - 2023 ТОО «EML»