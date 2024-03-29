Разминка перед Олимпиадой? Самая сексуальная боксерша Казахстана провела дуэль взглядов с небитой нокаутершей

Казахстанская боксерша Ангелина Лукас (7-1, 4 КО) прошла церемонию взвешивания и провела дуэль взглядов перед своим поединком в Бангкоке (Таиланд), передает Vesti.kz.

30 марта в рамках вечера бокса местного промоушена Лукас проведет 6-раундовый поединок с непобежденной представительницей Таиланда Тханьярат Джаиклом (6-0, 6 КО).

Накануне боя соперницы успешно уложились в лимит второго наилегчайшего веса.

Ранее Лукас получила приглашение на спарринг-матчи с 8 по 10 апреля в Астане, на которых будет определен окончательный состав для участия в мировом лицензионном турнире в Бангкоке (Таиланд). Сами Олимпийские игры пройдут с июля по август в Париже (Франция).

Свой предыдущий бой Лукас провела также в столице Таиланда 29 февраля, когда в четвертом раунде нокаутировала местную боксершу Кадесару Джадпакди (7-4, 4 КО).