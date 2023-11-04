Раскрыт заработок Нганну за бой с Фьюри

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Вчера 23:38
©instagram.com/francisngannou

Маркель Мартин, который ведет дела бывшего чемпиона UFC в тяжелом весе камерунца Фрэнсиса Нганну, рассказал, сколько последний заработал за бой против британского боксера Тайсона Фьюри, сообщают Vesti.kz.

Соперники провели боксерский поединок в прошлые выходные в Эр-Рияде (Саудовская Аравия), Нганну отправил Фьюри на канвас в третьем раунде, но несмотря на это, проиграл спорным судейским решением по итогам десяти раундов.

"Фрэнсис заработал во много-много-много раз больше, чем в UFC. Я видел чьи-то слова, не помню, чьи… Мол, "Нганну провел всего один бой за год - если бы он дрался в UFC, то успел бы заработать больше". Но это абсолютная неправда. Я видел, сколько продается платных трансляций. И я знаю, сколько бы ему заплатил UFC.

Так что, нет, Фрэнсис не проворонил свои деньги. Он за один бой заработал больше, чем мог бы получить за несколько поединков в UFC вместе взятых. Он заработал столько, что спокойно может закончить карьеру и быть счастливым", - приводит слова Мартина Sport24.

Ранее СМИ сообщали, что гонорар Нганну за бой против Фьюри составит около 10 миллионов долларов.

Также не исключается реванш между ними, так как многие эксперты и фанаты бокса остались недовольны решениями судей. Более того, спортивный комментатор и телеведущий из США Джо Роган предложил одного судью отправить за решетку.

Если и состоится рематч, то скорее всего после боя Фьюри с украинцем Александром Усиком. Они должны выйти на ринг в декабре или январе следующего года в Саудовской Аравии.

Метки:
Фьюри Тайсон

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