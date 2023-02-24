По пути Головкина и Алимханулы. Топ-5 казахстанцев - претендентов на чемпионский пояс

2023 год обещает великолепные перспективы ряду казахстанских профессиональных боксеров, способных присоединиться к числу чемпионов из нашей страны: Геннадию Головкину и Жанибеку Алимханулы. Vesti.kz предлагают поближе познакомиться с главными надеждами любителей бокса из Казахстана.

Первым в этом списке значится еще один средневес Мейирим Нурсултанов. Он входит в топы трех боксерских организаций: по линии WBC - 5-е место, IBF - 7-е, а в WBO замыкает тройку лидеров. Сам казахстанец в апреле встретится в Корее с 31-летним японцем Кадзуто Такесако.

Нельзя не отметить и боксера второго среднего веса Али Ахмедова. Он должен был встретиться с французом камерунского происхождения Кристианом М’билли за определение претендента на бой с абсолютным чемпионом второго среднего дивизиона мексиканцем Саулем Канело Альваресом. Однако бой сорвался, но казахстанец поднялся на четвертое место рейтинга WBC.

Следом обратим внимание на информацию инсайдеров. В начале года появились сведения о том, что Евгений Павлов станет участником турнира среди боксеров легчайшего веса, которые определят обязательного претендента на пояс WBA, принадлежащий узбекистанцу Муроджону Ахмадалиеву. В данный момент Павлов находится на пятой строчке списка.

Эксперты уже который год предсказывают чемпионский бой супертяжу Жану Кособуцкому. Казахстанец уже получил право на рейтинговый бой с россиянином Арсланбеком Махмудовым. Он должен состояться весной, а победитель может стать претендентом на бой с чемпионом WBC - британцем Тайсоном Фьюри.

Однозначно запланирован лишь один чемпионский бой. Жанкош Тураров нокаутировал венесуэльца Луиса Энрике Ромеро в первом полусреднем весе. Благодаря этому успеху он получил бой с чемпионом IBO мексиканцем Алехандро Менесесом. Он состоится 21 марта в Казахстане.

Отметим, что сейчас Головкин является чемпионом в среднем весе по версиям WBA Super и IBO, а Алимханулы владеет поясом WBO в той же категории.