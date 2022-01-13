Путь воина. Возвращение Али Ахмедова в большую игру

Казахстанскому проспекту Али Ахмедову (18-1, 14 КО) удалось завершить год яркой победой. В декабре он не оставил никаких шансов мексиканцу Полу Валенсуэле (26-11, 17 КО), нокаутировав того в первом раунде. Этим он заявил, что готов продолжать биться за титулы, восстановившись от тяжелой неудачи. Подробнее - в материале Vesti.kz.

Ахмедов проходит настоящий путь воина. После такого поражения не всем удается вернуться в строй. Уязвимые не выдерживают психологически. Для кого-то в ринге пережитый нокаут оборачивается постоянным страхом, другие начинают "падать" от любого плотного удара.

Это настоящий экзамен на стойкость. И Ахмедов пока сдает его очень успешно. В бою с Полом он показал, что нельзя его списывать со счетов. Наоборот, готов переворачивать ситуацию в свою пользу. И досрочная победа - заявка на возвращение в большую титульную игру.

Мексиканца он разобрал. Даже не так - уничтожил. Он сразу нашел слабые места, мягкие точки, на которые давил. Он доминировал и разрушал. Именно такой исход ему был нужен. Ахмедов обрел уверенность, степень которой несколько снизилась после поражения от Карлоса Гонгоры.

Поединок с Полом показал, что психологически Ахмедов готов качественно развивать свою карьеру. Он вернулся. И теперь важно не засиживаться в тылу. В этом году следует провести несколько боев. Есть шанс, что вновь можно выйти на титульник.

Как раз Гонгора потерял пояс IBO. И можно приблизиться к действующему чемпиону в лице британца Леррона Ричардса. Карлос уступил ему совсем минимально. Если Ахмедову дадут шанс подраться с Лерроном, то он вряд ли его упустит.

Наверняка казахстанец устранил те ошибки, которые были допущены во встрече с Гонгорой. Если будет вся дистанция, то теперь его "хватит". Впрочем, Ахмедов может решить вопрос и в более ранних раундах. Он сейчас зол, настроен побеждать и готов.