"Пуэрториканский Ломаченко" в ярком стиле защитил титул от WBO

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Сегодня 12:54
©instagram.com/oscar_manuel23

В Пуэрто-Рико состоялось главное событие вечера бокса, в котором местный чемпион WBO в минимальном весе Оскар Колласо (8-0, 6 KO), его за сходство стиля боя сравнивают с украинцем Василием Ломаченко, победил филиппинца Гарена Диагана (10-4, 5 KO), сообщают Vesti.kz.

Как и предполагалось, хозяин ринга мощно начал поединок, во всех аспектах бокса он превосходил соперника. Было ясно, что филиппинцу не избежать поражения в этой схватке, вопрос заключался лишь в том, до какого раунда он продержится. В итоге, все для него закончилось в шестом, хотя бой был рассчитан на 12 раундов. 

В итоге, Колласо одержал восьмую победу на профи-ринге, шесть из них нокаутом и тем самым защитил свой титул. А Диаган потерпел четвертое поражение, также на счету Гарена значатся десять выигрышей.

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