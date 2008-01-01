Прямая трансляция вечера бокса с боями капитана сборной Казахстана, "молодежного" чемпиона WBC и финалиста юношеской Олимпиады

Сегодня, 18 декабря, в Алматы пройдет вечер профессионального бокса промоутерской компании MTK Kazakhstan, сообщают Vesti.kz.

Предлагаем вашему вниманию прямую трансляцию, которая начнется в 14:00 по столичному времени.

Полулегковес Султан Заурбек (9-0, 7 КО), владеющий титулом "молодежного" чемпиона по версии WBC во втором полулегком весе, в самом рейтинговом бою вечера встретится с Владиславом Мельником (12-2, 7 КО) из Украины.

Капитан сборной Казахстана и вице-чемпион мира Камшыбек Кункабаев (1-0, 1 КО) во второй раз выйдет на профессиональный ринг. Противостоять ему будет Сергей Радченко (7-6, 2 КО) из Украины.

20-летний финалист юношеской Олимпиады и чемпион МЧА-2018 Талгат Шайкен (2-0, 1 КО) проведет третий профессиональной поединок. Его оппонентом по бою в полусреднем весе станет 34-летний россиянин Максим Чурбанов (8-7-1).

Всего на шоу запланировано 22 боя, участие в которых примут еще ряд казахстанцев. С полным списком можно ознакомиться по этой ссылке.

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