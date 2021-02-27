Прямая трансляция вечера бокса в Алматы с титульным боем в профи капитана сборной Казахстана

Сегодня, 27 февраля, в Алматы состоится вечер профессионального бокса, в его главном событии капитан сборной Казахстана Камшыбек Кункабаев (2-0, 2 КО) встретится с представителем Украины Сервером Эмурлаевым (23-1, 9 КО), сообщает корреспондент Vesti.kz.

На кону поединка будет стоять вакантный титул WBO Asia Pacific в первом тяжелом весе.

Боксерское шоу начнется в 17:00 по времени Нур-Султана. Прямая трансляция будет показана на YouTube-каналах SportTimekz и IFL TV, а также на телеканале ESPN.

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Изначально Кункабаев должен был драться с британцем Стивеном Уордом (13-1, 4 КО), но впоследствии произошла смена соперника.

Напомним, что Кункабаев является обладателем лицензии на Олимпиаду-2020 в Токио в весовой категории свыше 91 килограмма. Он получил разрешение от сборной Казахстана проводить бои в профи, пока в любителях соревнования из-за пандемии проходят редко.

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