Уорд не приедет, зато будут капитан сборной Казахстана и призер Олимпиады. Превью к вечеру бокса в Алматы

Совсем скоро, 27 февраля, Алматы примет насыщенный вечер бокса с участием многих казахстанцев. Наши бойцы активно продвигают свои карьеры. И появление на ринге - твердый шаг на пути к своим целям. Для некоторых же событие станет этапом подготовки к Олимпийским играм. Подробности - в превью корреспондента Vesti.kz.

Главная новость - Уорд не приедет. Хотя ладно. Это даже не тот самый Уорд, о котором думаешь первым делом. Правда, британский носитель данной фамилии тоже персонаж интересный. Как минимум его бой со звездой сериала "Игра престолов" Хафтором Бьернссоном (он сыграл Грегора "Гору" Клигана) был недавно в центре внимания.

Стивен Уорд должен был биться с капитаном сборной Казахстана по боксу Камшыбеком Кункабаевым. Однако почти перед самим вечером произошла замена. Вместо британца на ринг выйдет Сервер Эмурлаев. На кону поединка будет стоять вакантный титул WBO Asia Pacific в первом тяжелом весе.

Камшыбек проведет уже третий поединок в профи. Правда, пока говорить о каких-то перспективах и грандиозных планах нельзя - у него куда более важные цели. Кункабаев готовится к Олимпийским играм, куда уже получил лицензию.

Так что профессиональный ринг для него сейчас необходим в качестве эффективной подготовки и исключения простоя. Соперника ему тоже подбирают аккуратно. Важно выдержать баланс между рисками быть травмированным и качеством оппонента. Откровенного мешка везти тоже не вариант. Кункабаеву в предстоящем бою следует быть осторожным - в марте у него будут выездные турниры.

В общем, ждем от кэпа крутой бой, проявление стиля и акцентированные удары. И, конечно, первый титул.

Четвертый поединок на профи-ринге проведет талантливый Талгат Шайкен. Молодой боксер не так давно рассматривался в качестве будущей звезды казахстанского любительского бокса. Однако решил перейти в профи, где у него также есть все шансы сделать это.

Он запомнился многим любителям бокса выступлением на юношеских Олимпийских играх-2018. Там он дошел до финала, став в итоге серебряным призером. Ушел же из сборной он в 19 лет.

Свои три выхода на ринг он совершил в Алматы. Четвертый также будет сделан в южной столице. Причем ринг в Казахской академии транспорта и коммуникаций имени Мухамеджана Тынышпаева становится его "домашним".

Следующим его соперником стал Евгений Павко, представляющий российскую школу бокса. Он достаточно опытен: имеет 222 боя в активе. Трижды Евгений проигрывал, один раз завершал бой вничью. 13 из 18 одержанных побед являются досрочными.

Нас ждет прежде всего битва стилей. Шайкен пройдет своеобразную проверку. И после этого боя можно будет иметь более объективную картину его возможностей. Как бы то ни было Талгат опасен, вариативен, голоден. Должен решать.

В "гости" к Али Балоеву приедет Денис Царюк из России. Особого интереса 39-летний оппонент не представляет. Али должен разбираться с ним в стартовых раундах. Об этом буквально шепчет послужной список Дениса. Последние четыре боя он проиграл. В трех из них досрочно. Кондиции явно не те, чтобы сражаться на высоком уровне.

Ждем нокаут.

Кроме них, на ринг выйдут и другие бойцы MTK Kazakhstan Абай Толеш, Нурдос Толебай, Нуртас Ажбенов, а также победители масштабного проекта MTK Global Kazakhstan Golden Contract Торгынбек Амиров и Нурбол Султанбай. Всего намечено 12 встреч.

Ажбенов сразится за титул WBC Asia Continental в легком весе. Противостоять ему будет Евгений Смирнов из России.

Мог выступить в этом вечере и именитый Жанибек Алимханулы. Однако у боксера травма. В данное время он занимается восстановлением и возвращением в прежний ритм.

Кстати, 27 февраля состоится дебют казахстанской боксерши. Айым Жумабай пройдет посвящение, выступив против соотечественницы Жансаи Рахымберды. В активе последней уже есть два победных поединка. Может, кто-то из них в дальнейшем проявит себя и на мировом уровне?

Добавим, что турнир пройдет без зрителей.

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