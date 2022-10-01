Прямая трансляция титульных боев казахстанцев и экс-соперника Головкина

Сегодня, 1 октября, в Польше пройдет вечер профессионального бокса, где титульные поединки проведут два казахстанца - Мейирим Нурсултанов (17-0, 10 КО) и Бекман Сойлыбаев (14-1, 5 КО), сообщает корреспондент Vesti.kz. Выйдет на ринг и чемпион мира из Казахстана.

Бои в Люблине начнутся в 23:00 по времени Астаны, а трансляция будет доступна здесь.

29-летний Нурсултанов встретится с аргентинцем Марсело Фабиано Касересом (18-4, 13 КО) в поединке за титул WBO International в среднем весе. Этот поединок станет самым рейтинговым боем события.

Сойлыбаев разыграет титул WBA Inter-Continental во втором полулегком весе: 32-летний казахстанец встретится с южноафриканцем Сифосетху Мвулой (16-4-1, 7 КО).

В еще одном бою 24-летний полутяжеловес Бекзад Нурдаулетов (5-0, 2 КО), выигравший золото ЧМ среди любителей, выйдет в рейтинговом противостоянии против Яго Кизирия (6-8, 4 КО) из Грузии.

Выйдет на ринг экс-соперник Геннадия Головкина - поляк Камил Шеремета (22-2-1, 6 КО). 32-летний средневес встретится с Владиславом Гелой (12-4, 7 КО) из Украины.

Казахстанцы Нурсултанов и Сойлыбаев взвесились перед боями за титулы