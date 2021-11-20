Прямая трансляция титульного боя Жанибека Алимханулы против экс-чемпиона мира

В ночь с 20 на 21 ноября в Лас-Вегасе (штат Невада, США) состоится титульный бой казахстанского боксера-средневеса Жанибека Алимханулы (10-0, 6 КО) с французом Хассаном Н'Дамом Н'Жикамом (38-5, 21 KO), сообщает корреспондент Vesti.kz.

Накануне соперники прошли взвешивание. Алимханулы показал на весах 72,5 килограмма, тогда как Н'Жикам оказался немного легче - 72.

На кону будет стоять титул WBO Global в среднем весе. Сам поединок рассчитан на десять раундов.

Поединок начнется утром 21 ноября в 08:00 по времени Нур-Султана. В прямом эфире его покажет телеканал Qazsport. Трансляция доступна по этой ссылке.

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Для Алимханулы предстоящий поединок станет вторым в году. В июне также в Лас-Вегасе казахстанец одержал досрочную победу над другим экс-чемпионом - Робом Брантом (26-3, 18 КО) из США.