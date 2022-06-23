Прямая трансляция боя супертяжа-нокаутера из Казахстана

©Vesti.kz, Турар Казангапов
Новости спорта Бокс Профи-бокс
Вчера 23:19

В пятницу, 24 июня, утром по казахстанскому времени свой очередной бой в профи проведет небитый казахстанский боксер Иван Дычко (11-0, 11 КО), сообщают Vesti.kz.

Поединок состоится в Буэнос-Айресе (Аргентина). Соперником супертяжа-нокаутера станет местный боксер Кевин Эспиндола (7-3, 2 КО). 

Этот бой будет первым для Дычко под эгидой промоутерской компании Probellum. Он начнется в 7:15 по времени Нур-Султана.

Прямую трансляцию боя можно посмотреть по ссылкам ниже.

Прямая трансляция №1>>>>>>>>>>

Прямая трансляция №2>>>>>>>>>>

Прямая трансляция №3>>>>>>>>>>

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Метки:
Дычко Иван Профессиональный бокс

Бокс Профи-бокс
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Вчера 23:19
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