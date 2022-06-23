Прямая трансляция боя супертяжа-нокаутера из Казахстана

В пятницу, 24 июня, утром по казахстанскому времени свой очередной бой в профи проведет небитый казахстанский боксер Иван Дычко (11-0, 11 КО), сообщают Vesti.kz.
Поединок состоится в Буэнос-Айресе (Аргентина). Соперником супертяжа-нокаутера станет местный боксер Кевин Эспиндола (7-3, 2 КО).
Этот бой будет первым для Дычко под эгидой промоутерской компании Probellum. Он начнется в 7:15 по времени Нур-Султана.
Прямую трансляцию боя можно посмотреть по ссылкам ниже.
Прямая трансляция №1>>>>>>>>>>
Прямая трансляция №2>>>>>>>>>>
Прямая трансляция №3>>>>>>>>>>Новый выпуск на нашем YouTube-канале. Смотрим, комментируем, лайкаем!