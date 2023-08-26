Прямая трансляция боя казахстанского спарринг-партнера Усика с обидчиком Кункабаева из Узбекистана

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Сегодня 13:06
©instagram.com/nursultan___amanzholov

Сегодня, 26 августа, казахстанский боксер Нурсултан Аманжолов (5-0, 4 КО) проведет бой с узбекистанцем Лазизбеком Муллажоновым (3-0, 3 КО) на вечере бокса во Вроцлаве (Польша), передает Vesti.kz.

Этот поединок пройдет в андеркарде битвы украинского боксера Александра Усика (20-0, 13 КО) и британца Даниэля Дюбуа (19-1, 18 КО). Оба боя будут показаны на телеканале Qazsport. Начало трансляции в 22:00 по времени Астаны. Бой Аманжолова и Муллажонова пройдет в супертяжелом весе и будет рассчитан на шесть раундов. Ссылка на прямой эфир доступна здесь.

В последний раз Нурсултан Аманжолов выходил на ринг в апреле: на вечере бокса в Инчхоне (Южная Корея) казахстанец нокаутировал в третьем раунде местного боксера Сук Хи Ана (3-3-1, 1 КО). Что касается Лазизбека Муллажонова, то узбекистанец не дрался с августа прошлого года, когда у себя на родине, в Ташкенте, победил техническим нокаутом во втором раунде британца Майкла Бассетта (2-9, 2 КО). 

Для Аманжолова, начавшего свою карьеру в 2019 году, это самый грозный соперник в карьере. Муллажанов в 2022 году побеждал другого казахстанца Камшыбека Кункабаева.

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Метки:
Кункабаев Камшыбек Усик Александр
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