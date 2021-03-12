В ночь на 13 марта в Болтоне (Англия) состоится поединок казахстанского боксера Виктора Коточигова (12-1, 5 KO) против ирландца Гэри Калли (11-0, 5 KO), сообщает корреспондент Vesti.kz.

Бой рассчитан на десять раундов, на кону будет стоять вакантный титул чемпиона Европы по версии WBO в легком весе. По казахстанскому времени он ориентировочно начнется в 01:00.

Напомним, что боксеры уже прошли обязательную процедуру взвешивания. Коточигов, которого менеджеры MTK Global называют "казахским королем", возвращается на ринг после первого поражения в карьере, которое он потерпел в октябре в Дубае от британца Макси Хьюза единогласным решением судей, потеряв титул WBC International.

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