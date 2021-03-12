"Это мой шанс заявить о себе". Казахстанский боксер - о бое за титул от WBO и амбициозных целях на 2021 год

Казахстанский боксер Виктор Коточигов (12-1, 5 KO) высказался о предстоящем бое с ирландцем Гэри Калли (11-0, 5 KO).

Поединок запланирован на 10 раундов и пройдет 12 марта в рамках вечера бокса от MTK Global в Дубае (ОАЭ). На кону будет стоять вакантный титул чемпиона Европы по версии WBO в легком весе.

"В этом году мы с моей командой поставили очень амбициозные цели. У меня впереди большие и титульные поединки, но главное - верить в себя.

Этот бой с Гэри Калли - мой шанс заявить о себе в легком весе, и большая победа здесь может дать возможность в будущем бороться за титул чемпиона мира.

Я очень рад, что буду драться в Англии, поскольку эта страна - одна из тех, где бокс любят и понимают. Сама культура бокса там очень развита, поэтому я не могу дождаться боя", - приводит его слова MTK Global.

Напомним, что боксеры уже прошли обязательную процедуру взвешивания. Коточигов возвращается на ринг после первого поражения в карьере, которое он потерпел в октябре в Дубае от британца Макси Хьюза единогласным решением судей, потеряв титул WBC International.

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