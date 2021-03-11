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Казахстанский боксер прошел взвешивание перед боем за титул от WBO

Он будет драться на вечере бокса MTK Global в Дубае.

Казахстанский боксер прошел взвешивание перед боем за титул от WBO
Виктор Коточигов. Фото: WBC©
Новости спорта Бокс Профи-бокс
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Казахстанский боксер Виктор Коточигов (12-1, 5 KO) и его соперник ирландец Гэри Калли (11-0, 5 KO) прошли официальное взвешивание перед боем в рамках легкого веса, сообщают Vesti.kz.

10-раундовый поединок пройдет 12 марта в рамках вечера бокса MTK Global в Болтоне (Великобритания). На кону будет стоять вакантный титул чемпиона Европы по версии WBO.

Боксеры показали на весах практически одинаковые цифры, уложившись в лимит категории. Вес Коточигова составил 134,5 фунтов (61 кг), а Калли - 134,9 (61,2 кг).

Напомним, для Коточигова эту будет возвращение на ринг после первого поражения в карьере, которое он потерпел октябре в Дубае в британца Макси Хьюза единогласным решением судей, потеряв титул WBC International. 

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Метки:
Дубаи Профессиональный бокс Коточигов Виктор MTK Kazakhstan

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