Протеже Мейвезера оформил нокаут за 55 секунд

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Сегодня 09:31
©Кадр из видео

Американский легковес Кермел Мотон (5-0, 4 КО) добился яркой победы за 55 секунд на вечере бокса в Мехико (Мексика), передают Vesti.kz.

Он встречался с мексиканцем Виктором Васкесом (5-3-1, 0 КО), которого финишировал в первом раунде. Мотон донес несколько сокрушительных ударов до соперника, оказавшегося на настиле ринга и не убедившего рефери в состоятельности продолжить поединок. 

В любителях Мотон добился результата 156-7 и завоевал 18 различных титулов. Он уже несколько лет тренируется под началом Флойда Мейвезера-младшего, подписавшего суперталанта в свое агентство (Mayweather Promotions).

Метки:
Мейвезер Флойд Профессиональный бокс США Мексика

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