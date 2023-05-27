Промоутеру Алимханулы предрекли крах после скандального боя Ломаченко

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Сегодня 13:27
©Top Rank

Известный промоутер Эдди Хирн заявил Fightnews.info, что компания Top Rank, ведущая дела казахстанца Жанибека Алимханулы приближается к краху, сообщают Vesti.kz.

Это произошло после поединка абсолютного чемпиона мира в легком весе американца Девина Хэйни и украинца Василия Ломаченко, который продал всего 150 тысяч PPV. Низкий доход привел к тому, что телеканал ESPN отказался продлевать контракт с Top Rank.

"Боб Арум говорил, что мне нравится хвастовство и я хвастун. Я не могу понять, почему он говорит, будто в Америке меня не воспринимают серьезно. Будто я шут. Я только что продвигал шоу в Гвадалахаре, и мы собрали 50 тысяч фанатов. В прошлом году я провел поединки "Канело" - GGG и Альварес - Бивол. Мы распродали Madison Square Garden с Кэти Тейлор.

Арум только что провел самый большой свой бой за многие годы, Хэйни - Ломаченко. Было продано всего 150 тысяч PPV. В Top Rank не бывает больших боев. Я хочу спросить, какой последний был большой поединок в Top Rank? Теперь возьмите Теофимо Лопеса и Джоша Тейлора, бой которых пройдет в малом зале Madison Square Garden. Там всего 4 тысячи мест и они не могут их продать.

С Top Rank - покончено. Боб Арум называет меня шутом и хвастуном, но сейчас я не шучу. Это конец истории. Контракт с ESPN расторгнут! Они не собираются продлевать контракт с Top Rank, потому что эта компания больше не устраивает большие бои", - сказал Хирн.

Напомним, что сам поединок получился максимально конкурентным, но судьи единогласно отдали победу Хэйни. Ломаченко после этого расплакался в раздевалке, а его команда заявила, что подаст протест. 

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Метки:
Алимханулы Жанибек Ломаченко Василий

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