Промоутер разъяснил ситуацию с возвращением Головкина

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Сегодня 10:43
©Vesti.kz, Турар Казангапов

Казахстанский боксер Геннадий Головкин еще не принял решение о своем будущем. Такое заявление в интервью Pro Boxing Fans сделал промоутер Том Леффлер, который работает с его командой, передают Vesti.kz. По его словам, GGG сейчас проводит время в кругу семьи. 

- Как скоро Геннадий вернется на ринг?

- Мы просто ждем информацию о том, что Геннадий хочет делать. Сейчас он проводит время со своей семьей после третьего боя с Канело. Я считаю, это был единственный поединок, в котором он проиграл Канело. GGG столько всего достиг в боксе. Он великолепный амбассадор этого вида спорта. Теперь он хочет провести немного времени со своей семьей, и мы просто ждем, какое решение он примет, и мы поддержим его на сто процентов как его команда. 

- Как думаете, когда он примет это решение?

- Это хороший вопрос (смеется). Я считаю, в свое время он был самым активным чемпионом, когда мы продвигали его на HBO. Думаю, после стольких лет он заслужил право взять перерыв и решить, что он хочет делать дальше. То, что он не захотел защищать свои титулы, не значит, что он больше не собирается боксировать. У него еще остался титул IBO, и он все еще может уложиться в средний вес. При желании он может пойти и во второй средний вес. Но он стопроцентный средневес. Я считаю, если он захочет, он сможет еще продолжать. 

Напомним, Головкин последний бой провел в сентябре 2022 года - это была трилогия с мексиканцем Саулем Канело Альваресом. 

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Метки:
Геннадий GGG Головкин Головкин Геннадий

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