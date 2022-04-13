Казахстанский боксер Геннадий Головкин только выиграет от того, что его третий поединок против мексиканца Сауля "Канело" Альвареса планируется провести в рамках второго среднего веса, считает глава промоутерской организации Matchroom Boxing Эдди Хирн.

Их трилогия намечена на сентябрь. Соперники встречались в 2017 и 2018 годах, первый бой не выявил сильнейшего, а второй решением выиграл мексиканец.

"Люди не учитывают следующее. Первое, Головкин не боксировал 400 дней, второе, Головкин приехал в Японию боксировать с королем японского бокса Риотой Муратой, третье, Головкин всегда медленно начинает, четвертое, есть аргумент о возрасте, в который я не особо верю. И пятое, и более важное, я не думаю, что Головкину следует оставаться в среднем весе.

Как давно Головкин боксирует в среднем весе? Поэтому, я думаю, вы уже видели, что оставаться в среднем весе жестоко для его организма. И очевидно, что если "Канело" победит Дмитрия Бивола, его бой с Головкиным будет во втором среднем весе, и это будет на пользу Головкину, я в этом не сомневаюсь.

"Канело" не крупный для второго среднего. Это несколько фунтов добавят выносливости Головкину. Я не согласен с остальными, я считаю, они предвзяты, - это было действительно хорошее выступление против Мураты. Он приехал на чужую территорию, преодолел несколько тяжелых раундов, избил его и нокаутировал, объединив титулы", - приводит слова Хирна Allboxing.ru со ссылкой на его интервью DAZN Boxing Show.

Напомним, объединительный поединок между Головкиным и Муратой состоялся 9 апреля в Сайтаме (Токио, Япония). GGG остановил хозяина ринга в девятом раунде.

Полное видео боя Головкин - Мурата за три титула чемпиона мира