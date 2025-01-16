Промоутер Головкина назвал фаворита в бою Канело - Кроуфорд

Промоутер Том Леффлер, который ранее занимался продвижением карьеры казахстанца Геннадия Головкина (42-2-1, 37 КО) поделился своим прогнозом на бой между экс-абсолютом в суперсреднем весе мексиканцем Саулем Канело Альваресом (62-2-2, 39 КО) и обладателем пояса WBA двумя категориями ниже американцем Теренсом Кроуфордом (41-0, 31 КО), передают Vesti.kz.

Ранее сообщалось, что их бой состоится 3 мая на арене T-Mobile в Лас-Вегасе (США), а спонсором вечера бокса выступит Riyadh Season и председатель Главного управления по делам развлечений в Саудовской Аравии Турки Аль аш-Шейх.

"Это даже немного напоминает фентези-бои. Не знаю, о каком весе они договорятся. Но, как по мне, Канело все же слишком большой для Теренса. Очень уважаю все то, чего Кроуфорд добился в полусреднем весе. Настоящее доминирование. Но вот уже дивизионом выше никакого доминирования не было. Кроуфорд не доминировал в бою с Мадримовым. А теперь представьте, если ему придется вновь подняться в весе...", - цитирует Леффлера vRINGe.com.

По мнению Леффлера, Головкин немало отобрал у Канело:

"Возможно, именно этот момент и делает противостояние настолько интересным. Считаю, что Головкин все же немало отобрал у Канело. Ведь после этих трех боев все говорят о том, что Сауль слегка замедлился. Похоже, что он вышел на финальный этап карьеры. А Кроуфорд все еще выглядит свежим. Это бой между двумя нереально именитыми бойцами. Самыми именитыми в боксе. И хотя я считаю Кроуфорда одним из действующих лидеров "паунда", но конкретно в этом бою, если он и вправду пройдет в суперсреднем весе, я ставлю на Канело".

Напомним, Головкин встречался с Канело в 2017, 2018 и 2022 годах. Все три боя состоялись на арене T-Mobile в Лас-Вегасе. Если первый завершился спорной ничьей, то последующие два выиграл мексиканец судейским решением.

В феврале прошлого года Головкин стал новым президентом Национального олимпийского комитета РК (НОК).