Промоутер Алимханулы шокирован срывом боя и потерей титула

Американский боксер Кишон Дэвис (13-0, 9 КО), чемпион мира по версии WBO в легком весе, оказался в центре громкого скандала. Накануне боя он не уложился в лимит 61,2 килограмма, в результате чего лишился титула, а его соперник, Эдвин Де Лос Сантос (16-2, 14 КО) из Доминиканской Республики, отказался от поединка, передают Vesti.kz со ссылкой на vRINGe.com.

Арум в шоке

Промоутер Дэвиса, Боб Арум (Top Rank), не скрывает разочарования:

"Без понятия, чем думал Кишон. Не знаю, чем занимались его тренеры... Печально все это. Особенно с учетом того, что бой должен был пройти в его родном городе".

Он также подчеркнул, что Дэвис даже не пытался согнать вес:

"Если боец борется с весом, он обезвожен, это видно. Но это точно не про Кишона. Он не выглядел так, будто вообще пытался уложиться в лимит".

Гонорар - без боя

Как сообщается, Top Rank и телеканал ESPN вынуждены выплатить гонорар Де Лос Сантосу - около 600 тысяч долларов, несмотря на отмену боя. В компании подтвердили, что вопрос пока на стадии решения - возможно, удастся договориться об иных условиях.

Промоутер доминиканца, Сэмпсон Левковиц (Sampson Boxing), сообщил, что им предлагали бой в договорном весе с повторным взвешиванием в день боя и увеличенным гонораром (почти на 50 процентов). Однако после консультаций с тренером команда отказалась.

Напомним, что Боб Арум также является промоутером казахстанского чемпиона Жанибека Алимханулы (17-0, 12 КО), владеющего поясами WBO и IBF в среднем весе.