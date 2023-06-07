Промоутер Александра Усика выдвинул ультиматум Тайсону Фьюри

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Сегодня 14:46
©instagram.com/usykaa/tysonfury

Александр Красюк, промоутер украинского боксера Александра Усика, рассказал о переговорах по титульному бою своего клиента против британца Тайсона Фьюри. Они могут разделить ринг в конце года в Саудовской Аравии, сообщают Vesti.kz.

В этом поединке соперники должны оспорить звание абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе.

"Скоро команда Фьюри получит официальное предложение. И это будет решение Тайсона - принять его или отклонить. Мы сделали все возможное, чтобы бой состоялся. Теперь мяч на стороне Фьюри. Считайте, что это ультиматум.

Если ты принимаешь предложение, ты получаешь самый большой бой в карьере. Если ты мешкаешь, пытаешься торговаться, это показывает, что ты несерьезно настроен. Ты должен отказаться от чемпионского пояса и уйти на пенсию. Возможно, навсегда", - приводит слова Красюка Sport24 со ссылкой на IFL TV.

Напомним, что Усик и Фьюри должны были провести бой 29 апреля. Однако он так и не состоялся, одна из причин - украинца не устроили финансовые условия, предлагаемые стороной британского боксера.

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Метки:
Усик Александр Фьюри Тайсон

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