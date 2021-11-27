"Проиграет из них тот, кто...". В России рассказали, каким будет рисунок боя Головкина с "суперчемпионом"

Российский тренер по боксу Вели Мамедов поделился ожиданиями от боя чемпиона мира по версиям IBF и IBO в среднем весе Геннадия Головкина (41-1-1, 36 КО) против обладателя пояса WBA Super японца Риоты Мураты (16-2, 13 КО). Объединительный поединок состоится 29 декабря в Токио, сообщает корреспондент Vesti.kz.

"Поединок будет интересный. Японец крепкий, Головкин напористый. Риота тоже будет идти вперед. Проиграет из них тот, кто первым пойдет назад. В каком плане назад? Геннадий если пойдет назад, то это сознательно будет, и то это будут эпизодичные моменты. Японец в свою очередь не сможет сдержать наплыв атак Геннадия", - рассказал Мамедов в интервью YouTube-каналу "Лаборатория бокса".

Ранее специалист оценил форму Головкина и вероятность проведения трилогии с "Канело". Между тем GGG раскрыл свои планы после боя с "суперчемпионом".

Мурата не выходил на ринг с декабря 2019 года, а Головкин в декабре 2020-го нокаутировал поляка Камила Шеремету (21-2, 5 КО) и в рекордный, 21-й раз, защитил титул чемпиона мира.