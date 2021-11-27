 rWyNgX4a2EpqYDJDW2vUAQE6LlrdwCLkuxkxUbaG
Войти через социальную сеть
Пожалуйста, подождите... Укажите email Укажите имя или псевдоним Укажите пароль Для регистрации на сайте Вы должны принять Правила сообщества Для редактирования профиля необходимо авторизоваться на сайте Укажите корректный Email material_dobavlen_v_izbrannoe Добавить в избранное Убрать из избранного Пароли не совпадают Задайте пароль для входа на сайт Хороший пароль должен содержать строчные, заглавные латинские буквы и цифры. Рекомендуется добавлять знаки препинания и задавать длину пароля не менее 8 символов Спасибо за Ваш голос! Добавить +1 Убрать +1 Выберите вариант ответа
Место
Қазақша Табло
Бокс Футбол Хоккей Футзал Единоборства Теннис Атлетика Олимпиада Другие Конкурсы Еще
Спорт Это интересно Vesti.kz
Қазақша
Вход на сайт
Войти через социальную сеть:
Ваш аккаунт на Vesti.kz Забыли пароль?
Забыли пароль?

Укажите email, на который будет отправлен Ваш новый пароль. Впоследствии Вы сможете изменить пароль в личном профиле.

Российский тренер оценил форму Головкина перед боем с "суперчемпионом" и не верит в трилогию с "Канело"

Российский тренер оценил форму Головкина перед боем с "суперчемпионом" и не верит в трилогию с "Канело"
©instagram.com/gggboxing
Новости спорта Бокс Профи-бокс

Российский тренер по боксу Вели Мамедов высказался по поводу формы чемпиона мира по версиям IBF и IBO в среднем весе Геннадия Головкина (41-1-1, 36 КО) перед объединительным боем с обладателем пояса WBA Super японцем Риотой Муратой (16-2, 13 КО), сообщает корреспондент Vesti.kz. Он отметил, что казахстанец - преданный своему делу спортсмен.

Поединок состоится 29 декабря в Токио.

"Всегда интересно наблюдать возвращение популярных бойцов такого класса, панчера, как ни крути, Геннадий славится мощным натиском. Какие ожидания? Риоту особо не изучал, но могу сказать, что японские бойцы очень крепкие. Думаю, бой будет конкурентоспособный, японцы тем более как самураи идут до победного.

Наблюдал за карьерой Головкина, когда ему было 28 лет. Угаснут ли скоростные кондиции Головкина в его возрасте? Я бы не сказал, что когда-то он боксировал в скоростном стиле. Упадут ли его силовые кондиции? Тоже навряд ли. У мужчин второй расцвет начинается с 40 лет в зависимости от его образа жизни, а Геннадий преданный своему делу спортсмен. Насколько мне известно, он тренируется даже после боев. Изменений мы никаких не увидим у Головкина, может быть, даже улучшение, потому что как боец он делал для себя какие-то дополнительные выводы для прогресса.

Не могу назвать этот поединок громким. Да, все равно считаю, что с Альваресом не будет третьего боя. Это уже не в интересах Геннадия, и давно уже это неинтересно "Канело", который стал абсолютным чемпионом мира в суперсреднем весе. Скорее, он остается на плаву, это его любимое дело. Не будем исключать тот фактор, что это хороший заработок. Могу сказать, что это все выгодно", - рассказал специалист в интервью YouTube-каналу "Лаборатория бокса".

Отметим, что Мурата не выходил на ринг с декабря 2019 года, когда успешно защитил свой титул в бою против Стивена Батлера (28-3-1, 24 KO).

Головкин же в декабре прошлого года в США нокаутировал поляка Камила Шеремету (21-2, 5 КО) и в рекордный, 21-й раз, защитил титул чемпиона мира.

Читайте Vesti.kz в

@vestisport @vestikzsport

Поделиться в соц. сетях:


Метки:
Геннадий GGG Головкин Головкин Геннадий Головкин-Мурата Япония Мурата Риота

Ссылки по теме:

Новости
Сегодня , 11:45
Бокс
"Проиграет из них тот, кто...". В России рассказали, каким будет рисунок боя Головкина с "суперчемпионом" "Проиграет из них тот, кто...". В России рассказали, каким будет рисунок боя Головкина с "суперчемпионом"
Сегодня , 09:40
Бокс
"Если будет ждать, не получит признания от фанатов". СМИ - о третьем бое "Канело" с Головкиным "Если будет ждать, не получит признания от фанатов". СМИ - о третьем бое "Канело" с Головкиным
Сегодня , 08:37
Бокс
Российский тренер оценил форму Головкина перед боем с "суперчемпионом" и не верит в трилогию с "Канело" Российский тренер оценил форму Головкина перед боем с "суперчемпионом" и не верит в трилогию с "Канело"
Вчера , 19:52
Бокс
"Посмотрим, что скажет Геннадий". Тренер "Канело" - о том, когда начнутся переговоры по третьему бою с Головкиным "Посмотрим, что скажет Геннадий". Тренер "Канело" - о том, когда начнутся переговоры по третьему бою с Головкиным
Вчера , 18:30
Бокс
"Это будет разочарованием спорта". Абсолютная чемпионка мира - о желаемой сопернице и бое с Фирузой Шариповой "Это будет разочарованием спорта". Абсолютная чемпионка мира - о желаемой сопернице и бое с Фирузой Шариповой
Вчера , 17:25
Бокс
"Я назову победителя". Как в Казахстане узнали о выборе места для Конвенции WBC "Я назову победителя". Как в Казахстане узнали о выборе места для Конвенции WBC
Вчера , 15:22
Бокс
В команде "Канело" оценили бой с чемпионом мира и ответили на вопрос о переходе в супертяжи В команде "Канело" оценили бой с чемпионом мира и ответили на вопрос о переходе в супертяжи
Вчера , 14:59
Бокс
"Канело" и бой Головкина за "абсолют". Что произойдет быстрее? "Канело" и бой Головкина за "абсолют". Что произойдет быстрее?
Вчера , 14:35
Бокс
Геннадий Головкин рассказал о стадии переговоров по третьему бою с Альваресом Геннадий Головкин рассказал о стадии переговоров по третьему бою с Альваресом
Вчера , 14:04
Бокс
Я не хочу рассматривать смену весовой категории без наличия соответствующего предложения - Головкин Я не хочу рассматривать смену весовой категории без наличия соответствующего предложения - Головкин
Вчера , 12:04
Бокс
Стали известны сроки возвращения чемпиона Азии из Казахстана на профи-ринг после участия в ЧМ-2021 Стали известны сроки возвращения чемпиона Азии из Казахстана на профи-ринг после участия в ЧМ-2021
Вчера , 11:31
Бокс
Оценены шансы Фирузы Шариповой стать первым "абсолютом" в истории Казахстана Оценены шансы Фирузы Шариповой стать первым "абсолютом" в истории Казахстана
Вчера , 09:00
Около спорта
Осталось 3 дня до розыгрыша квартиры в Нур-Султане Осталось 3 дня до розыгрыша квартиры в Нур-Султане
Вчера , 07:12
Бокс
Названа причина появления профессионалов из Узбекистана на ЧМ-2021 и Олимпиаде-2020 Названа причина появления профессионалов из Узбекистана на ЧМ-2021 и Олимпиаде-2020
25 ноября, 19:00
Бокс
Умеет бить ногами и брала медали на Украине. С кем встретится Лукас в дебютном бою на профи-ринге Умеет бить ногами и брала медали на Украине. С кем встретится Лукас в дебютном бою на профи-ринге
25 ноября, 17:35
Бокс
Стал известен полный кард вечера бокса Данияра Елеусинова за титул чемпиона мира Стал известен полный кард вечера бокса Данияра Елеусинова за титул чемпиона мира
25 ноября, 17:17
Бокс
"Я знаю, кто он". Головкин высказался о популярности "Канело", их третьем бое и смене дивизиона "Я знаю, кто он". Головкин высказался о популярности "Канело", их третьем бое и смене дивизиона
25 ноября, 15:14
Бокс
Лукас отреагировала на контракт с первой соперницей в профи Лукас отреагировала на контракт с первой соперницей в профи
25 ноября, 15:02
Бокс
Абсолютный чемпион мира едва не подрался с претендентом на пресс-конференции Абсолютный чемпион мира едва не подрался с претендентом на пресс-конференции
25 ноября, 13:39
Бокс
"Одно из сложнейших испытаний". Экс-чемпион мира назвал причину досрочного поражения от Алимханулы "Одно из сложнейших испытаний". Экс-чемпион мира назвал причину досрочного поражения от Алимханулы
25 ноября, 13:01
Бокс
Головкин ответил на вопрос о завершении карьеры и раскрыл свои планы после боя с "суперчемпионом" Головкин ответил на вопрос о завершении карьеры и раскрыл свои планы после боя с "суперчемпионом"
25 ноября, 11:38
Бокс
Ербосынулы узнал свое место в обновленном рейтинге WBC Ербосынулы узнал свое место в обновленном рейтинге WBC
25 ноября, 10:41
Бокс
Головкин рассказал о трилогии с "Канело" и почему перестал говорить по-английски Головкин рассказал о трилогии с "Канело" и почему перестал говорить по-английски
25 ноября, 09:23
Бокс
Стала известна соперница Ангелины Лукас по дебютному бою в профи Стала известна соперница Ангелины Лукас по дебютному бою в профи
25 ноября, 08:42
Бокс
"Впереди у нас чемпионский бой". Жанибек Алимханулы обратился к болельщикам "Впереди у нас чемпионский бой". Жанибек Алимханулы обратился к болельщикам
24 ноября, 22:11
Бокс
"Я против профи на Олимпиаде, но...". Назван боксер, который мог выиграть в Токио золото для Казахстана "Я против профи на Олимпиаде, но...". Назван боксер, который мог выиграть в Токио золото для Казахстана
24 ноября, 21:31
Бокс
"Полезный опыт". Названы ключевые моменты разгромной победы Алимханулы над экс-чемпионом мира "Полезный опыт". Названы ключевые моменты разгромной победы Алимханулы над экс-чемпионом мира
24 ноября, 20:02
Бокс
Фирузе Шариповой предрекли поражение в бою с абсолютной чемпионкой мира Фирузе Шариповой предрекли поражение в бою с абсолютной чемпионкой мира
24 ноября, 19:41
Бокс
"Сидеть тихо в сторонке нельзя". Стангрит - о перспективах Алимханулы в среднем весе "Сидеть тихо в сторонке нельзя". Стангрит - о перспективах Алимханулы в среднем весе
24 ноября, 19:12
Бокс
"Ей не поможет ничто!". Фируза Шарипова пообещала нокаутировать Тэйлор и МакГрегора "Ей не поможет ничто!". Фируза Шарипова пообещала нокаутировать Тэйлор и МакГрегора
© 2008 - 2021 ТОО «EML»
Устанавливайте приложения
СПОРТ
Это интересно
VESTI.KZ
© 2008 - 2021 ТОО «EML»
Как перепечатывать с Vesti.kz
Ошибка в тексте?
Выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
Система Orphus