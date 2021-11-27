Российский тренер оценил форму Головкина перед боем с "суперчемпионом" и не верит в трилогию с "Канело"

Российский тренер по боксу Вели Мамедов высказался по поводу формы чемпиона мира по версиям IBF и IBO в среднем весе Геннадия Головкина (41-1-1, 36 КО) перед объединительным боем с обладателем пояса WBA Super японцем Риотой Муратой (16-2, 13 КО), сообщает корреспондент Vesti.kz. Он отметил, что казахстанец - преданный своему делу спортсмен.

Поединок состоится 29 декабря в Токио.

"Всегда интересно наблюдать возвращение популярных бойцов такого класса, панчера, как ни крути, Геннадий славится мощным натиском. Какие ожидания? Риоту особо не изучал, но могу сказать, что японские бойцы очень крепкие. Думаю, бой будет конкурентоспособный, японцы тем более как самураи идут до победного.

Наблюдал за карьерой Головкина, когда ему было 28 лет. Угаснут ли скоростные кондиции Головкина в его возрасте? Я бы не сказал, что когда-то он боксировал в скоростном стиле. Упадут ли его силовые кондиции? Тоже навряд ли. У мужчин второй расцвет начинается с 40 лет в зависимости от его образа жизни, а Геннадий преданный своему делу спортсмен. Насколько мне известно, он тренируется даже после боев. Изменений мы никаких не увидим у Головкина, может быть, даже улучшение, потому что как боец он делал для себя какие-то дополнительные выводы для прогресса.

Не могу назвать этот поединок громким. Да, все равно считаю, что с Альваресом не будет третьего боя. Это уже не в интересах Геннадия, и давно уже это неинтересно "Канело", который стал абсолютным чемпионом мира в суперсреднем весе. Скорее, он остается на плаву, это его любимое дело. Не будем исключать тот фактор, что это хороший заработок. Могу сказать, что это все выгодно", - рассказал специалист в интервью YouTube-каналу "Лаборатория бокса".

Отметим, что Мурата не выходил на ринг с декабря 2019 года, когда успешно защитил свой титул в бою против Стивена Батлера (28-3-1, 24 KO).

Головкин же в декабре прошлого года в США нокаутировал поляка Камила Шеремету (21-2, 5 КО) и в рекордный, 21-й раз, защитил титул чемпиона мира.