Головкин ответил на вопрос о завершении карьеры и раскрыл свои планы после боя с "суперчемпионом"

Чемпион мира по версиям IBF и IBO в среднем весе казахстанец Геннадий Головкин (41-1-1, 36 КО) в интервью Yahoo! Japan рассказал, что объединительный бой с обладателем пояса WBA Super японцем Риотой Муратой (16-2, 13 КО) очень важный для него на данном этапе карьеры, сообщает корреспондент Vesti.kz. Поединок состоится 29 декабря в Токио.

- Сейчас вы сконцентрированы на встрече с Муратой, но чего вы хотите добиться после боя?

- Все, что мне нужно сделать, это вернуться на родину и встретить Новый год со своей семьей. Бой с Риотой настолько велик и важен, что я не могу думать ни о чем, кроме него.

- В следующем году вам исполнится 40 лет. Думали, чем заняться после завершения карьеры?

- Я все еще действующий профессиональный боксер, поэтому не готов ответить на этот вопрос. Я думаю, это будет новое начало. Есть поговорка: "Жизнь начинается в 40 лет". Так что можно найти много дел. Прежде всего буду наслаждаться жизнью с семьей. Могут быть напряженные дни и в качестве отца.

Напомним, ранее Головкин рассказал о своем отношении к трилогии с "Канело" и почему перестал говорить по-английски.