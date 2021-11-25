Головкин рассказал о трилогии с "Канело" и почему перестал говорить по-английски

Чемпион мира по версиям IBF и IBO в среднем весе казахстанец Геннадий Головкин (41-1-1, 36 КО) в интервью Yahoo! Japan высказался о трилогии с Саулем "Канело" Альваресом (57-1-2, 39 КО) и почему на публике начал говорить на родном языке.

- Вы все еще хотите третий бой со своим принципиальным соперником Саулем "Канело" Альваресом? Если это и произойдет, то поединок, скорее всего, пройдет в суперсреднем весе, это нормально для вас?

- Если описать трилогию с "Канело", это все равно что ждать, пока вырастет цена акций. Если он дойдет до уровня IPO, возможно, мы будем биться.

- Вы стали суперзвездой в США, могли быть еще известнее, если бы выиграли решением у "Канело" в первой встрече. Вы все еще думаете о поединках против него?

- Давно я не думаю об этих боях. Те, кто причастен к этому, знают правду, и им приходится с ней сталкиваться. Те, кто разбирается в боксе, знают, кто победил.

- Почему вы перестали публично говорить по-английски после второго боя с "Канело"?

- Я чувствовал, что на родном языке смогу более точно выразить свои мысли.

Напомним, что Головкин вернется в ринг 29 декабря в Токио, где проведет объединительный бой с обладателем пояса WBA Super в среднем весе японцем Риотой Муратой (16-2, 13 КО).

С "Канело" казахстанец встречался в 2017 и 2018 годах в Лас-Вегасе. Первый бой не выявил сильнейшего, а во втором успех по очкам праздновал мексиканец.