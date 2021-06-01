Профи из Узбекистана или соперник из топ-30. С кем проведет следующий бой Садриддин Ахмедов?

Казахстанский боксер Садриддин Ахмедов (12-0, 10 КО) приступил к тренировочному лагерю. Ожидается, что он вернется на ринг уже в июле. И сейчас команда работает над подписанием контракта с соперником. Он, к слову, будет не из самых легких. Подробнее - в материале корреспондента Vesti.kz.

Садриддин заслуженно позволил себе поддерживать форму в лайтовом режиме. В январе этого года он пополнил коллекцию титулов. Боксер единогласным решением судей победил Стивена Даньо (17-4-3, 6 КО) из Нидерландов и отстоял пояса WBA Continental, NABF и WBC Francophone в первом среднем весе.

"Отпуск" продлился не так уж и долго. И конкретно в данный момент казахстанский боксер начал тренироваться к следующему бою. У команды уже есть план на счет его карьеры. Он вернется на ринг этим летом. Причем драться будет с серьезным оппонентом.

По всей видимости, было решено взять курс на улучшение качества оппозиции. И это выглядит вполне логично. Ахмедов вышел на хороший уровень, который позволяет организовывать более интересные поединки.

Садриддину важно сейчас поддержать динамику и прогресс, не сваливаясь в разборки локального характера. Пора подключаться к большим событиям. Иначе есть риски так и остаться отбывать свой номер в середине списка проспектов.

Пора действовать. Потенциал есть, фундамент есть, навыки есть, желание есть, топовых боксеров хоть отбавляй. Особенно в весе казахстанца (первый средний).

Согласно информации инсайдеров, Ахмедов будет драться 16 июля в Канаде. Самое же интересное в том, что на этот раз обещают поединок с соперником, который входит в число тридцати лучших. А это уже уверенный шаг к титульным боям.

Как правило, подобные встречи редко проходят без внимания. Садриддин давно уже находится в поле зрения экспертов и любителей бокса. Достойная оппозиция привлечет еще больше внимания. И казахстанский проспект сможет качественно продвинуть свою карьеру.

Итак, топ-30. Вряд ли это будет боксер, расположенный в рейтинге выше 20-го места. Поединок планируется в Канаде. И не каждый топовый боец поедет биться в эту страну, имея базу в США. Так что наверняка, это будет кто -нибудь ниже указанной позиции.

Есть несколько реально крутых вариантов. Например, узбек Исраил Мадримов. Топовый поединок. Про потенциал даже и говорить не надо. Казахстан против Узбекистана на профи ринге. Настоящий огонь. По афише все понятно.

Канадец Брэндон Кук. Их очное противостояние давно напрашивается. Кук продолжает свою интересную карьеру. Кстати, он провел хороший бой против Каната Ислама. Для этого приехал в Казахстан. Думаем, особых проблем с подписанием контракта с Ахмедовым у него особо не будет.

А еще есть Карлос Окампо из Мексики. Как-то данный боксер пытался завоевать титул по версии IBF. Однако в первом же раунде был остановлен Эроллом Спенсом. Интересный боксер. Добавит красок в пока скучную оппозицию Садриддина.

Гадать, конечно, сложно. Выбор обширен. И пока непонятно, как именно работает команда Садриддина. Если было заявлено о повышения класса оппонента, значит определятся и векторы в плане организаций. И здесь большой вопрос, по какой линии он собирается двигаться дальше.

Важные подробности мы с вами узнаем уже в ближайшее время.

Все самое актуальное о спорте в вашем телефоне - подписывайтесь на наш Instagram!