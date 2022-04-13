Призер ЧМ из Казахстана рассказал о подготовке к дебюту на профи-ринге

Боксер Абильхан Аманкул, тренирующийся в США вместе с другими казахстанцами рассказал о подготовке к дебюту на профи-ринге, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Боксеры ведут подготовку под руководством известного специалиста Кея Корамы.

"Тренируемся под руководством Кея Корамы. Постигаем новые методики, каждый день выполняем новые упражнения. Мы также тренировались в сборной, помимо ряда схожих моментов есть новые элементы, многое из профессионального бокса. Чувствуется, что в американском стиле есть свой подход. Мы много работаем и готовимся, чтобы показать лучший результат", - заявил боксер.

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Боксеры, чьи интересы представляет Suleimen Promotion прибыли в США в прошлом месяце. Они провели несколько дней в лагере абсолютного чемпиона мира в суперсреднем весе мексиканца Сауля "Канело" Альвареса, а затем отправились в Лас-Вегас, где выступают в роли спарринг-партнеров для боксеров Top Rank. Накануне стало известно о том, что рассматривается их возможное участие в андеркартах и сопромоутерство с Top Rank, который занимается продвижением казахстанского средневеса Жанибека Алимханулы.

Отметим, что Аманкул, перешедший в профи выиграл серебро чемпионата мира (2017) и становился вице-чемпионом Азиатских игр (2018), бронзовым призером чемпионата Азии (2017), а также трехкратным чемпионом Казахстана (2016, 2018, 2020).

Напомним, что Аманкул принимал участие в Олимпийских играх в Токио в 2020 году. Тогда он дошел до четвертьфинала, где уступил будущему чемпиону Эберту де Консейсану Соузе.

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