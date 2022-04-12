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Казахстанские боксеры заинтересовали Top Rank после лагеря у "Канело"

Казахстанские боксеры заинтересовали Top Rank после лагеря у "Канело"
©Suleimen Promotions
Новости спорта Бокс Профи-бокс

Казахстанцы Евгений Павлов, Бек Нурмаганбет, Абылайхан Жусупов и Абильхан Аманкул попали в список кандидатов для участия в вечере бокса под эгидой промоутерской компании Top Rank, передает корреспондент Vesti.kz.

По информации инсайдера, боксеры Suleimen Promotion заинтересовали представителей организации. В данный момент, рассматривается их возможное участие в андеркартах и сопромоутерство.

Отметим, что казахстанцы прибыли в США в прошлом месяце. Они провели несколько дней в лагере абсолютного чемпиона мира в суперсреднем весе мексиканца Сауля "Канело" Альвареса, а затем отправились в Лас-Вегас, где выступают в роли спарринг-партнеров для боксеров Top Rank. 

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В начале года боксеры уже провели подготовительные этапы в Алматы, Шымкенте и Москве (Россия).

Отметим, что Top Rank занимается продвижением казахстанского средневеса Жанибека Алимханулы, который является претендентом на пояс чемпиона мира по версии WBO.

Полное видео боя Головкин - Мурата за три титула чемпиона мира

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Метки:
США Аманкул Абильхан Павлов Евгений Жусупов Абылайхан Нурмаганбет Бек

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