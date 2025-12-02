"Пришло время". Алимханулы сделал заявление о поединке против чемпиона мира

Чемпион мира в среднем весе по версиям IBF и WBO казахстанец Жанибек Алимханулы (17-0, 12 KO) выступил с заявлением перед объединительным поединком против обладателя пояса WBA кубинца Эрисланди Лары (31-3-3, 19 КО), передают Vesti.kz.

"Я дерусь не за себя. Я дерусь не за свою семью. Я дерусь, чтобы драться. Я уже многого добился в боксе. Всю свою жизнь я был в любительском боксе и стал там чемпионом мира. Я ездил по всему миру и видел всё. Теперь пришло время показать всему миру мой стиль бокса, и кто я такой", — заявил Алимханулы пресс-службе промотуерской компании Top Rank.

Поединок между Алимханулы и Ларой состоится 6 декабря в Сан-Антонио (США). Боксёры поставят на кон все свои пояса, а победитель заберёт все три титула.

Кубинский боксер не поднимался на ринг с сентября прошлого года — именно тогда он впервые в карьере отправил в нокаут бывшего чемпиона мира в двух дивизионах, американца Дэнни Гарсию (37–4, 21 КО).

Казахстанец же провёл свой последний бой в апреле 2025 года. Жанибек Алимханулы уверенно разобрался с французом Анауэлем Нгамиссенге, завершив поединок эффектным нокаутом уже в пятом раунде.



