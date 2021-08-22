Претенденты на титул WBC обменялись нокдаунами и завершили бой нокаутом года

Филиппинский боксер Марк Магсайо (23-0, 16 KO) нокаутировал экс-чемпиона мира Хулио Сеху (32-5-1, 28 KO) из Мексики в отборочном поединке по линии WBC, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Их бой состоялся на арене T-Mobile в Лас-Вегасе (штат Невада, США). Уже в первом раунде Сеха оказался в нокдауне.

Но в пятом отрезке мексиканец отдал сопернику должок - отправил филиппинца на канвас.

Развязка наступила в десятом раунде, когда Магсайо отправил мексиканца в тяжелый нокаут. Последний удар - претендент на нокаут года.

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