Казахстанский боксер Айдос Ербосынулы (16-0, 11 КО) в сторис своего Instagram рассказал о подготовке в лагере Сауля "Канело" Альвареса (57-1-2, 39 КО), сообщает корреспондент Vesti.kz.

Ербосынулы помогает "Канело" в подготовке к бою с чемпионом мира по версии WBA в полутяжелом весе россиянином Дмитрием Биволом (19-0, 11 КО). Поединок состоится 7 мая в Лас-Вегасе. Спарринг-партнер мексиканца посетовал на то, что тренировочный процесс пройдет в закрытом режиме, без возможности видеосъемки.

"Сегодня должен быть шестой спарринг с "Канело". Конечно, хотелось бы показать видео спаррингов, если была бы такая возможность. Но снимать нельзя, и мы сами не можем видеть, как я работаю. Всего хорошего!" - сказал казахстанский боксер.

Стоит отметить, что Ербосынулы второй казахстанец, ставший спарринг-партнером "Канело". Ранее в подготовке мексиканцу помогал полусредневес Бобиржан Моминов (12-1, 8 KO).

Напомним, что Ербосынулы, готовится к бою с кубинцем Давидом Морреллом (6-0, 5 КО), владеющим чемпионским поясом WBA. Вместе с Айдосом в США отправились еще пять казахстанских боксеров.