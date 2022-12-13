Представлен официальный постер титульного боя Батыра Джукембаева

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Сегодня 19:36
©instagram.com/batyr_jukembaev/

Появился официальный постер боя Батыра Джукембаева (19-1, 15 KO), который состоится 24 декабря в Алматы, сообщает корреспондент Vesti.kz.

В поединке на ринге Sadu Arena Джукембаев встретится с южноафриканцем Холани Мкотели (19-7, 12 KO) по прозвищу Tiger. Бой за пояс WBC Asia станет главным событием вечера бокса.

Стал известен соперник Джукембаева по титульному бою

Последний раз Джукембаев выходил на ринг в декабре прошлого года в Монреале (Канада), когда на 69-й секунде нокаутировал мексиканца Хуана Хосе Мартинеса Альвареса.

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Метки:
Джукембаев Батыр Профессиональный бокс

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