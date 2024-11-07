Появилось видео, как Майк Тайсон уронил спарринг-партнера

Американская легенда бокса Майк Тайсон готовится к бою против своего соотечественника, известного ютубера Джейка Пола, передают Vesti.kz.

Появились новые кадры тренировки Майка Тайсона, на которых видно, как он сбивает своего спарринг-партнера с ног левым хуком. За процессом внимательно наблюдал его тренер Рафаэль Кордейро:

Бой Тайсон - Пол состоится 15 ноября в Арлингтоне (США). Изначально они должны были встретиться 21 июля, однако 58-летнему Тайсону стало плохо в самолете и бой пришлось перенести.

При этом фанаты бокса и некоторые эксперты опасаются за здоровье Тайсона в предстоящем поединке. Все-таки Полу 27 лет и находится он в неплохой форме, кроме того за плечами имеет победы над экс-чемпионами Bellator и UFC Беном Аскреном, Тайроном Вудли, Андерсоном Сильвой, а в марте этого года финишировал профи-боксера Райана Бурленда.