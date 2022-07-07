Казахстанский боксер Виктор Темиров (2-0, 2 КО), выступающий в первом среднем весе, жестко нокаутировал Беку Муржикнели (6-24-1, 4 КО) из Грузии, выиграв второй бой подряд в профессионалах, передает корреспондент Vesti.kz.

21-летний Темиров по прозвищу "Мясник" несколько раз потряс соперника мощными ударами, а во втором раунде нокаутировал конкурента.

Добавим, что дебютный бой в 2021 году Темиров тоже выиграл нокаутом, а оба профессиональных поединка он провел в Германии.

Большое интервью. Откровенно поговорили с Ильей Ильиным: