Появилось официальное заявление о трилогии Бивол - Бетербиев

Президент Международной ассоциации бокса (IBA) Умар Кремлев в интервью "СЭ" прокомментировал ситуацию вокруг возможной организации третьего поединка между Дмитрием Биволом (24-1, 12 КО) и Артуром Бетербиевым (21-1, 20 КО), сообщают Vesti.kz.

По словам Кремлева, обсуждение идет, и интерес к реваншу сохраняется на высшем уровне:

- Мы делаем все, чтобы он состоялся у нас в стране. Для этого есть все основания: и сами спортсмены хотят, и зрители очень ждут. Мы отправили все необходимые документы, сделали официальные предложения и сейчас ждем решения. Конкретных договоренностей пока нет, поэтому суммы не называю, но переговоры продолжаются. Как только будет решение, мы сразу объявим.

- В приоритете - Москва. Но рассматриваем и регионы, например, Екатеринбург активно проявляет интерес. В итоге выбор будет между Москвой и Екатеринбургом.

- Какой город примет поединок?

Бивол и Бетербиев уже дважды встречались на ринге - оба поединка прошли в Эр-Рияде (Саудовская Аравия).

В первом бою, в октябре 2024 года, победу решением судей одержал Бетербиев. Во втором - в феврале 2025-го - Бивол взял реванш.