Войти через социальную сеть
Пожалуйста, подождите... Укажите email Укажите имя или псевдоним Укажите пароль Для регистрации на сайте Вы должны принять Правила сообщества Для редактирования профиля необходимо авторизоваться на сайте Укажите корректный Email material_dobavlen_v_izbrannoe Добавить в избранное Убрать из избранного Пароли не совпадают Задайте пароль для входа на сайт Хороший пароль должен содержать строчные, заглавные латинские буквы и цифры. Рекомендуется добавлять знаки препинания и задавать длину пароля не менее 8 символов Спасибо за Ваш голос! Добавить +1 Убрать +1 Выберите вариант ответа
Место
Қазақша Табло Vesti.kz требуется спортивный журналист
Бокс MMA Футбол Хоккей Футзал Теннис Борьба Атлетика Олимпиада Букмекеры Другие Еще
Размещение рекламы: +7 700 388 81 09
KZ
Спорт Это интересно Vesti.kz
Қазақша
Вход на сайт
Войти через социальную сеть:
Ваш аккаунт на Vesti.kz Забыли пароль?
Забыли пароль?

Укажите email, на который будет отправлен Ваш новый пароль. Впоследствии Вы сможете изменить пароль в личном профиле.

Реклама

Новости спорта Бокс Профи-бокс
Комментарии

Появились новости по чемпионскому бою спарринг-партнера "Канело" из Казахстана

Появились новости по чемпионскому бою спарринг-партнера "Канело" из Казахстана
©Suleimen Promotions

Обязательный претендент на титул WBA в суперсреднем весе казахстанец Айдос Ербосынулы (16-0, 11 КО) близок к подписанию контракта на бой с чемпионом организации в этом же дивизионе кубинцем Давидом Моррелом (6-0, 5 КО), сообщают Vesti.kz.

Источник, близкий к ситуации, пресек все разговоры об отмене боя и заявил, что стороны обсудили основные моменты. "Осталось уладить определенные нюансы, но главное уже согласовано", - отметил инсайдер.

В этом месяце Ербосынулы начал тренировочный лагерь к следующему бою. Он стартовал в Алматы, а продолжится в США.

В погоне за "Канело". Непобежденный казахстанец подерется за вакантный пояс чемпиона?

Ербосынулы не выходил на ринг с осени прошлого года. Его команда весь год ведет переговоры с Моррелом, владеющим поясом "регулярного" чемпиона WBA в суперсреднем весе.

При этом весной казахстанский боксер успел побыть спарринг-партнером абсолютного чемпиона мира в суперсреднем весе мексиканца Сауля "Канело" Альвареса (57-1-2, 39 КО).

Новый выпуск у нас на YouTube. Смотрим, комментируем, лайкаем!

Андрей Скабелка эксклюзивно рассказал о втором приходе в "Барыс":

Читайте Vesti.kz в

@vestisport @vestikzsport

А еще Vesti.kz есть в TikTok @vestikzsport

Поделиться в соц. сетях:


Метки:
Ербосынулы Айдос

Реклама

Реклама

Ссылки по теме:

Реклама

Новости
Сегодня , 12:27
Профи-бокс
Появились новости по чемпионскому бою спарринг-партнера "Канело" из Казахстана Появились новости по чемпионскому бою спарринг-партнера "Канело" из Казахстана
Сегодня , 09:41
Профи-бокс
"Казахский Титан" напал на "Иранского Халка" "Казахский Титан" напал на "Иранского Халка"
Вчера , 20:50
Профи-бокс
Головкин подколол "Канело" Головкин подколол "Канело"
Вчера , 19:54
Профи-бокс
"Вернуло к реальности". Головкин - о поражении "Канело" от Бивола "Вернуло к реальности". Головкин - о поражении "Канело" от Бивола
Вчера , 17:36
Профи-бокс
Американский проспект назвал фаворита в бою Головкина и "Канело" Американский проспект назвал фаворита в бою Головкина и "Канело"
Вчера , 16:20
Профи-бокс
Нокаутированный Ковалевым боксер замахнется на титулы Бетербиева Нокаутированный Ковалевым боксер замахнется на титулы Бетербиева
Вчера , 14:02
Профи-бокс
Экс-чемпион мира предрек "Канело" победу в реванше над Биволом Экс-чемпион мира предрек "Канело" победу в реванше над Биволом
Вчера , 13:07
Профи-бокс
18-летний профи-боксер умер после спарринга 18-летний профи-боксер умер после спарринга
Вчера , 11:13
Профи-бокс
Экс-чемпион мира сделал неожиданный прогноз на трилогию Головкин - "Канело" Экс-чемпион мира сделал неожиданный прогноз на трилогию Головкин - "Канело"
Вчера , 09:57
Профи-бокс
Чемпионский пояс Мохаммеда Али продан за 6 миллионов долларов Чемпионский пояс Мохаммеда Али продан за 6 миллионов долларов
Вчера , 08:44
Профи-бокс
"Канело" показал "Лицо бокса" перед трилогией с Головкиным "Канело" показал "Лицо бокса" перед трилогией с Головкиным
Вчера , 08:20
Профи-бокс
Мексиканский боксер пообещал нарушить планы "Канело" на реванш с Биволом Мексиканский боксер пообещал нарушить планы "Канело" на реванш с Биволом
24 июля, 23:23
Профи-бокс
"Канело" показал скорость рук перед третьим боем с Головкиным "Канело" показал скорость рук перед третьим боем с Головкиным
24 июля, 19:52
Профи-бокс
Американский журналист сделал неожиданный прогноз на третий бой Головкин - "Канело" Американский журналист сделал неожиданный прогноз на третий бой Головкин - "Канело"
24 июля, 18:24
Профи-бокс
Тренировавшийся у Абеля Санчеса "Гладиатор" выиграл нокаутом 9-й бой Тренировавшийся у Абеля Санчеса "Гладиатор" выиграл нокаутом 9-й бой
24 июля, 17:22
Профи-бокс
Чемпион мира по боксу проучил в ринге твиттер-тролля Чемпион мира по боксу проучил в ринге твиттер-тролля
24 июля, 16:20
Профи-бокс
Боксер-допингер нокаутировал соперника и выиграл второй бой за месяц Боксер-допингер нокаутировал соперника и выиграл второй бой за месяц
24 июля, 15:30
Профи-бокс
Джошуа признал свое поражение от Усика и пообещал отомстить в реванше Джошуа признал свое поражение от Усика и пообещал отомстить в реванше
24 июля, 14:12
Профи-бокс
Казахстанский спарринг-партнер "Канело" сделал заявление Казахстанский спарринг-партнер "Канело" сделал заявление
23 июля, 21:52
Профи-бокс
Казахстанский боксер бился в кровавом поединке после победы нокаутом Казахстанский боксер бился в кровавом поединке после победы нокаутом
23 июля, 15:58
Профи-бокс
Бивол выбрал соперника после победы над "Канело" Бивол выбрал соперника после победы над "Канело"
23 июля, 15:34
Профи-бокс
"Улучшенная версия Головкина". В России назвали казаха, который прихлопнет "Канело" "Улучшенная версия Головкина". В России назвали казаха, который прихлопнет "Канело"
22 июля, 23:11
Профи-бокс
Алимханулы получит бой с чемпионом мира. Подробности Алимханулы получит бой с чемпионом мира. Подробности
22 июля, 18:07
Профи-бокс
Чемпион мира бросил вызов после угроз от Алимханулы Чемпион мира бросил вызов после угроз от Алимханулы
22 июля, 16:50
Профи-бокс
"Я говорил вам". Алимханулы оставил послание перед боем за чемпионский титул "Я говорил вам". Алимханулы оставил послание перед боем за чемпионский титул
22 июля, 11:01
Профи-бокс
Майк Тайсон объяснил свою свирепость Майк Тайсон объяснил свою свирепость
22 июля, 09:26
Профи-бокс
WBO приняла решение по Головкину и спарринг-партнеру "Канело" из Казахстана WBO приняла решение по Головкину и спарринг-партнеру "Канело" из Казахстана
22 июля, 08:58
Профи-бокс
Легенда бокса назвал победителя в трилогии Головкин - "Канело" Легенда бокса назвал победителя в трилогии Головкин - "Канело"
21 июля, 19:17
Профи-бокс
Авторитетный эксперт высказался о нокауте в бою Головкина с "Канело" и их четвертой встрече Авторитетный эксперт высказался о нокауте в бою Головкина с "Канело" и их четвертой встрече
21 июля, 14:30
Профи-бокс
Вскрылась интересная деталь по бою Алимханулы за титул чемпиона мира Вскрылась интересная деталь по бою Алимханулы за титул чемпиона мира

Реклама

Реклама

© 2008 - 2022 ТОО «EML»
Устанавливайте приложения
СПОРТ
Это интересно
VESTI.KZ

По вопросам размещения рекламы:

+7 727 3 888 129

+7 700 388 81 09

pavel@tn.kz

© 2008 - 2022 ТОО «EML»
Как перепечатывать с Vesti.kz
Ошибка в тексте?
Выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
Система Orphus