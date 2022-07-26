Появились новости по чемпионскому бою спарринг-партнера "Канело" из Казахстана

Обязательный претендент на титул WBA в суперсреднем весе казахстанец Айдос Ербосынулы (16-0, 11 КО) близок к подписанию контракта на бой с чемпионом организации в этом же дивизионе кубинцем Давидом Моррелом (6-0, 5 КО), сообщают Vesti.kz.

Источник, близкий к ситуации, пресек все разговоры об отмене боя и заявил, что стороны обсудили основные моменты. "Осталось уладить определенные нюансы, но главное уже согласовано", - отметил инсайдер.

В этом месяце Ербосынулы начал тренировочный лагерь к следующему бою. Он стартовал в Алматы, а продолжится в США.

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Ербосынулы не выходил на ринг с осени прошлого года. Его команда весь год ведет переговоры с Моррелом, владеющим поясом "регулярного" чемпиона WBA в суперсреднем весе.

При этом весной казахстанский боксер успел побыть спарринг-партнером абсолютного чемпиона мира в суперсреднем весе мексиканца Сауля "Канело" Альвареса (57-1-2, 39 КО).

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