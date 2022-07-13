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Стали известны ближайшие планы казахстанского спарринг-партнера "Канело"

Стали известны ближайшие планы казахстанского спарринг-партнера "Канело"
©Suleimen Promotions

Обязательный претендент на титул WBA в суперсреднем весе казахстанец Айдос Ербосынулы (16-0, 11 КО) начал подготовку к следующему бою, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Боксер начал предварительный этап тренировочного процесса в Алматы, который в августе продолжится в США. Там же, Ербосынулы должен узнать дату и место проведения своего боя, а также имя соперника.

Сам боксер, который ранее выступил спарринг-партнером абсолютного чемпиона мира в суперсреднем весе мексиканца Сауля "Канело" Альвареса (57-1-2, 39 КО) уже объявлял о начале тренировок.

Ербосынулы не выходил на ринг с осени прошлого года. Его команда ведет переговоры о бое с "регулярным" чемпионом мира по версии WBA в суперсреднем весе кубинцем Давидом Моррелом (6-0, 5 КО). Также сообщалось, что их поединок может не состоятся.

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Метки:
Ербосынулы Айдос Альварес Сауль

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